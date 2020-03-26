Полиция поймала мошенниц, которые обворовали на 2 млн трех старушек

Полиция поймала мошенниц, которые обворовали на 2 млн трех старушек
Устанавливается причастность злоумышленниц к аналогичным преступлениям на территории Приморского района и других районов города. Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух женщин, которые подозреваются в том, что обманным путем получили от пожилых жительниц Приморского района более 2 млн рублей.

Первый эпизод случился еще в 2018 году, когда мошенницы завладели 1,7 млн рублей. Деньги им отдала введенная в заблуждение 87-летняя старушка, которой сказали, что купюры необходимо заменить. Аналогичный случай относится к сентябрю 2018 года, когда этот же предлог позволил злоумышленницам завладеть 63 тысячами рублей и $400.

Последний установленный эпизод произошел 6 февраля прошлого года, когда преступницы получили от 85-летней пенсионерки, живущей на улице Авиаконструкторов, 300 тысяч рублей. Сейчас подозреваемые, 43 и 58 лет, находятся под стражей., передают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка лишилась 50 тысяч рублей после звонка «сотрудника банка».

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Полиция поймала мошенниц, которые обворовали на 2 млн трех старушек