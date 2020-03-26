Пенсионерка из Красносельского района перевела злоумышленникам 150 тысяч рублей

Пенсионерка из Красносельского района перевела злоумышленникам 150 тысяч рублей
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Pixabay

Петербургская полиция выясняет обстоятельства хищения у пожилой женщины крупной денежной суммы.

Накануне, 25 марта, в полицию обратилась 60-летняя жительница Петербурга и сообщила, что на днях ей позвонил неизвестный мужчина и заявил, что ей положены выплаты в размере полумиллиона рублей за ранее купленные мази. Однако для этого ей необходимо перевести предоплату.

В результате потерпевшая в течение двух дней перевела на расчетный счет злоумышленникам 147 тысяч рублей.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в городском ГУ МВД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция поймала мошенниц, которые обворовали на 2 млн трех старушек.

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Пенсионерка из Красносельского района перевела злоумышленникам 150 тысяч рублей
Полиция поймала мошенниц, которые обворовали на 2 млн трех старушек