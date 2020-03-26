«2ГИС» показала варианты распространения коронавируса в Санкт-Петербурге

Технологическая компания «2ГИС» опубликовала карту, которая отображает два возможных итога распространения коронавируса в Северной столице.

Одна из карт показывает число заражений в Петербурге при соблюдении самоизоляции, карантина и дистанции между людьми, а вторая — итоговые последствия игнорирования введенных властями, пишет «Мойка78».

На второй диаграмме показано, что пренебрежение мерами карантина может привести к тому, что распространение коронавируса по городу займет всего десять дней. Сервис отмечает, что городское здравоохранение может не справиться с таким количеством зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице находятся 330 пациентов с подозрением на коронавирус.