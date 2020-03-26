«2ГИС» показала варианты распространения коронавируса в Санкт-Петербурге

&#171;2ГИС&#187; показала варианты распространения коронавируса в Санкт-Петербурге
Карта "2ГИС"

Технологическая компания «2ГИС» опубликовала карту, которая отображает два возможных итога распространения коронавируса в Северной столице.

Одна из карт показывает число заражений в Петербурге при соблюдении самоизоляции, карантина и дистанции между людьми, а вторая — итоговые последствия игнорирования введенных властями, пишет «Мойка78».

На второй диаграмме показано, что пренебрежение мерами карантина может привести к тому, что распространение коронавируса по городу займет всего десять дней. Сервис отмечает, что городское здравоохранение может не справиться с таким количеством зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице находятся 330 пациентов с подозрением на коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
2гис коронавирус новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российским врачам рекомендовали выписывать рецепты на максимальный срок
Петербург может быть заражен вирусом всего за десять дней
В ЗакСе намерены бороться со смертностью подростков-токсикоманов
Мигрант, разъезжающий по Петербургу без прав, ответит перед судом
В охраняемом ЮНЕСКО «Петергофе» повредили часть водоподводящей ...
В Сочи просят туристов отказаться от поездок на курорт
Власти Петербурга могут отложить транспортную реформу из-за коронавирусной ...
В Петербурге объявлен розыск экс-менеджер бойца Александра Емельяненко