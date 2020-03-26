В Боткинской больнице находятся 330 пациентов с подозрением на коронавирус

По состоянию на 26 марта в клинической инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге находится 300 человек с подозрением на коронавирус.

Все пациенты недавно прибыли из стран, считающихся неблагоприятными по ситуации с коронавирусом COVID-19. Кроме того, у каждого обнаружены признаки ОРВИ. Среди помещенных в стационар — 16 детей, все они старше 5 лет. В течение последних суток в Боткинскую больницу поступило 52 человека, у которых также выявлены признаки простуды.

К счастью, выписали за вчерашний день почти столько же: 46 человек покинули стены инфекционной больницы здоровыми и отправились домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новых случаев заболевания COVID-19 на территории Петербурга и Ленобласти не зафиксировано. Сейчас лечение в больнице имени Боткина проходят 17 человек, из которых двое — жители 47 региона.