В Петербурге не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

По ситуации на 25 марта на лечении в Боткина с подтвержденным диагнозом находится 17 человек. Фото: pixabay

По ситуации на 25 марта на лечении в Боткина с подтвержденным диагнозом находится 17 человек. Фото: pixabay

В Северной столице из инфекционной больницы имени Боткина за сутки выписали 46 человек. Новых случаев заражения вирусом COVID-19 не выявлено.

По ситуации на среду, 25 марта, на лечении в медучреждении с подтвержденным диагнозом находится 17 человек – 15 петербуржцев и два жителя Ленобласти.

Как сообщили в комитете по здравоохранению города, всего в больнице с признаками ОРВИ пребывают 330 человек, все они вернулись из неблагополучных по новому вирусу стран. В их числе 16 несовершеннолетних.

За минувшие сутки в больницу с признаками ОРВИ поступило 52 человека, выписано 46 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный врач больницы им. Боткина отказался прогнозировать ситуацию с новой инфекцией.