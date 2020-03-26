«Ожидаем и готовимся»: главврач Боткина отказался прогнозировать пик заболеваемости COVID-19

&#171;Ожидаем и готовимся&#187;: главврач Боткина отказался прогнозировать пик заболеваемости COVID-19
Главный врач больницы им. Боткина Денис Гусев. Фото: СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

Главврач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев заявил, что пока неизвестно, будет ли пик пандемии в Северной столице.

Специалист отметил, что спрогнозировать ситуацию сложно, и на нее может повлиять целый ряд обстоятельств.

«Сказать точную дату, когда будет пик, невозможно. Пока мы не видим предпосылок для потенциального роста, но мы его ожидаем и готовимся», — передает слова главврача Боткинской больницы «Мойка78».

Гусев также подчеркнул, что все мероприятия по сдерживанию пандемии коронавируса, проводимые властями города, могут существенно изменить ситуацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции из-за коронавирусной инфекции. Письмо было адресовано генсекретарю ООН Антониу Гуттерришу.

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