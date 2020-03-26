Восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции из-за COVID-19

Восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции из-за COVID-19
Коронавирус. Фото: Pixabay

Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла призвали ООН потребовать от других стран снять санкции, которые мешают в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Обо всем сообщили в Twitter-аккаунте российского постпредства при ООН. Соответствующее письмо было адресовано генсекретарю ООН Антониу Гуттерришу.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней», — говорится в тексте письма.

Как сообщает ТАСС, страны также призвали другие государства к солидарности в этот сложный период.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентов российских вузов отправят на каникулы. Учащихся освободят от занятий с 28 марта по 5 апреля.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус оон россия санкции
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После трагедии на Казанской полицейские нашли записку предполагаемого убийцы
В России должники отказываются платить по кредитам из-за коронавируса
Восемь стран призвали ООН потребовать снять санкции из-за COVID-19
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта
В четверг жителей Петербурга ждут ветер и потепление
Лобода рассказала о преимуществах самоизоляции
Ночной пожар в коммуналке на Карповке тушили 4 часа
Карантин «очистил» дороги Петербурга от пробок