Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта
Студенты отправятся на каникулы. Фото: Pixabay

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля. Соответствующее заявление сделал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Министр отправил учащихся на каникулы в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Как сообщает ТАСС, в отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, на территории РФ заразились вирусом почти 700 человек, вылечились — 30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в больнице им. Боткина рассказали о состоянии 10-летней пациентки с коронавирусом.

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Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта
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