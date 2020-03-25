В Боткина рассказали о 10-летней пациентке с коронавирусом

В Петербурге из инфекционной больницы им. Боткина выписали 10-летнюю пациентку, у которой выявили вирус Сovid-2019.

Обо всем стало известно в среду, 25 марта. Соответствующее заявление сделал заведующий шестым отделением Боткинской больницы Владимир Капацына.

На брифинге специалист заявил, что корнавирус у юной пациентки протекал в легкой форме. Температура и самочувствие у нее нормализовались уже на второй день. Ее мать была госпитализирована без симптомов, как сопровождающий.

Отметим, с начала пандемии в Петербурге было выявлено 25 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в Боткинской больнице находятся 19 больных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе бесплатно разливают антисептик.