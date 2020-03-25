«Пункт выдачи»: в Петербурге бесплатно разливают антисептик

&#171;Пункт выдачи&#187;: в Петербурге бесплатно разливают антисептик
Пункт выдачи. Фото: vk.com/dorinspb

В Северной столице появился пункт, в котором горожане могут абсолютно бесплатно получить дезинфицирующий раствор для рук и поверхностей. У входа в здание стоит три бака.

Обо всем стало известно сегодня, 25 марта. Кадры с места событий опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что жителям предлагают получить 0,06% раствор гипохлорита кальция. Рядом также установлена цистерна с 0,25% раствором хлорамина Б. К ним прилагается инструкция по применению.

Петербуржцы могут бесплатно получить антисептик. Фото: vk.com/dorinspb

Отмечается, что составы не подходят для употребления в пищу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лечение одного больного коронавирусной инфекцией обходится властям Петербурга до 200 тыс. рублей в сутки.

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