Лечение одного больного коронавирусом обходится Петербургу до 200 тысяч в сутки

Минимальный срок лечения больного в тяжелой форме составляет четыре недели. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

Минимальный срок лечения больного в тяжелой форме составляет четыре недели. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Петербурге каждый день лечения больного новым вирусом обходится бюджету города от 60 до 200 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал представитель Смольного.

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, что при легкой форме инфекции Сovid-2019 лечение пациентов обходится в 60 тыс. рублей, при средней – 140 тыс., а при тяжелой – 202 тыс.

Как сообщает «Санкт-Петербург», Елин отметил, лечение для тех, кто серьезно болен, длится минимум четыре недели.

Всего в городе с начала пандемии зарегистрирован 21 случай заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпании снизили стоимость билетов на полеты по России из-за коронавирусной инфекции. Перевозчики вынуждены идти на такие меры, чтобы поддерживать пассажиропоток.