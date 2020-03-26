В Италии СМИ назвали бесполезной помощь из России

В Италии СМИ назвали бесполезной помощь из России
Самолёты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Фото: http://mil.ru

Российские поставки в Италию, которые должны были помочь в борьбе с коронавирусом, названы бесполезными.

Об этом заявили высокопоставленные источники, на которое ссылается итальянское издание La Stampa. Источник заявляет, что значительная часть российской техники, направленной на помощь Италии, бесполезна в борьбе с коронавирусом. По словам источника, поставки были совершены из политических соображений.

Источники утверждают, что правительство Италии приняло помощь Кремля только для укрепления личных отношений с властями. Кроме того, сообщается, что президент РФ Владимир Путин также якобы преследует свои интересы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Италии за сутки жертвами коронавируса стали 683 человека.

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