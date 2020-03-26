В Италии за сутки жертвами коронавируса стали 683 человека

В Италии за сутки жертвами коронавируса стали 683 человека
Количество новых случаев коронавируса в Италии идет на спад. Фото: unsplash

За последние сутки в Италии от нового типа коронавируса умерли 683 местных жителя, что на 60 человек меньше, чем днем ранее.

Согласно данным Департамента гражданской защиты, которые приводит ТАСС, на сегодняшний день общее число смертей в Италии достигло 7503. Новым типом коронавируса заражены 57 521 человек. За минувшие сутки выздоровели 1036 пациентов, всего 9362.

Половина больных лечится из дома, а почти 3,5 тыс. зараженных находятся в реанимации. За последние сутки в Италии было выявлено 3491 новый случай, а днем ранее это число составляло 3612.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ВОЗ заявил, что одна только самоизоляция не поможет в борьбе с коронавирусом. Распространение нового типа коронавируса не остановят самоизоляция и ограничения передвижения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
италия коронавирус пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Седова из каршеринга «сделали кабриолет»
Россиянам рассказали, как правильно дезинфицировать смартфоны
Продавщица креветок в Ухане стала первой зараженной коронавирусом
Санкт-Петербург поможет всем попавшим в сложную ситуацию из-за ...
Стало известно, кто мог заразить принца Чарльза коронавирусом
В Италии за сутки жертвами коронавируса стали 683 человека
В России ждут «взрывной» рост заболеваемости COVID-19
Глава ВОЗ заявил, что одна только самоизоляция не поможет в борьбе с ...