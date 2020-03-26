В Италии за сутки жертвами коронавируса стали 683 человека

За последние сутки в Италии от нового типа коронавируса умерли 683 местных жителя, что на 60 человек меньше, чем днем ранее.

Согласно данным Департамента гражданской защиты, которые приводит ТАСС, на сегодняшний день общее число смертей в Италии достигло 7503. Новым типом коронавируса заражены 57 521 человек. За минувшие сутки выздоровели 1036 пациентов, всего 9362.

Половина больных лечится из дома, а почти 3,5 тыс. зараженных находятся в реанимации. За последние сутки в Италии было выявлено 3491 новый случай, а днем ранее это число составляло 3612.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава ВОЗ заявил, что одна только самоизоляция не поможет в борьбе с коронавирусом. Распространение нового типа коронавируса не остановят самоизоляция и ограничения передвижения.