Глава ВОЗ заявил, что одна только самоизоляция не поможет в борьбе с коронавирусом

Глава ВОЗ заявил, что одна только самоизоляция не поможет в борьбе с коронавирусом
Для борьбы с коронавирусом необходим комплекс мер. Фото: pixabay

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебресиус заявил, что распространение нового типа коронавируса не остановят самоизоляция и ограничения передвижения.

Как сообщается на сайте ВОЗ, эти меры помогут лишь замедлить распространение инфекции, однако для спасения людей этого недостаточно.

По словам Гебресиуса, для начала необходимо улучшить систему здравоохранения и обучить медперсонал работать с больными. Также необходимо выявить всех зараженных и увеличить количество тестов на вирус. Кроме того, глава ВОЗ призывает готовить дополнительные медучреждения, отслеживать все контакты больных и бросить на борьбу с коронавирусом все силы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода не влияет на скорость распространения коронавируса.

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