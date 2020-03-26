Глава ВОЗ заявил, что одна только самоизоляция не поможет в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебресиус заявил, что распространение нового типа коронавируса не остановят самоизоляция и ограничения передвижения.

Как сообщается на сайте ВОЗ, эти меры помогут лишь замедлить распространение инфекции, однако для спасения людей этого недостаточно.

По словам Гебресиуса, для начала необходимо улучшить систему здравоохранения и обучить медперсонал работать с больными. Также необходимо выявить всех зараженных и увеличить количество тестов на вирус. Кроме того, глава ВОЗ призывает готовить дополнительные медучреждения, отслеживать все контакты больных и бросить на борьбу с коронавирусом все силы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода не влияет на скорость распространения коронавируса.