На карантине: посмотреть на пиво, поговорить про театр и спеть с оркестром караоке

Самоизоляция и карантин, к которым вчера, 25 марта 2020 года, призвал Президент Путин породила вал онлайн-мероприятий.

Например, Александринский театр, при помощи ТАСС, в пятницу обещает провести онлайн пресс-конференцию про опыт взаимодействия этого театра с коллегами по цеху и планам работы театра в новой «карантинной» реальности.

Надо отметить, что вообще-то онлайн конференции достаточно известная форма общения с прессой и обществом, но не для театральных деятелей. В Александринском театре обещают организовать общение посредством, в том числе, и мессенджера WhatsApp.

Кстати, подобная онлайн форма удобна не только с точки зрения карантина. Журналистам не нужно тратить время на дорогу, что порой является главным препятствием для офлайн мероприятий. Кроме того, думается, что в таком формате назвать себя «журналистом» может любой гражданин.

Активизировались и музыканты: трансляцию онлайн-концерта 29 марта обещает некая певица Zivert, при помощи площадки PREMIER. Эта технологическая платформа в своем сообщении редакции Gazeta.spb.ru вообще обещает наладить систематическую трансляцию всяких концертов. Правда в случае с шоу-бизнесом не совсем ясна схема монетизации таких онлайновых представлений.

В Санкт-Петербурге с 26 марта ансамбль песни и пляски Западного военного округа начал проводить свои репетиции в прямом эфире в интернете. Представители ансамбля сообщили редакции Gazeta.spb.ru, что все это великолепие они будут показывать в аккаунтах музыкального ансамбля в соцсетях. Как обещает руководитель коллектива майор Илья Колесников артисты намерены выходить в онлайн-эфир ежедневно: как с целыми концертами, так и с отдельными выдающимися номерами.

Не дремлет и бизнес: пивовары из Воронежа планируют завтра, 26 марта, провести онлайн-экскурсию по своему пивзаводу Brewlok. Надо отметить, что вообще такие экскурсии в пивоварни достаточно распространенное явление — но только в режиме офлайн! Пивовары и виноделы, показывая свое производство и проводя дегустации рекламируют таким образом свою продукцию. Ведь реклама алкоголя в России сильно ограничена. Но вот смотреть на пивзавод на экскурсии в режиме онлайн — это новое влияние времени.