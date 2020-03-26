В Кремле узнают, получат ли двойную оплату люди работающие в выходные

Пока что, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на данный вопрос.

Журналисты в четверг, 26 марта, поинтересовались как будет оплачен труд в период недели, которая в России объявлена нерабочей. Ведь некоторые работают с помощью удаленного формата, а другие просто будут обязаны выполнять свои обязанности. Об этом сообщает ТАСС.

Примечательно, что согласно Трудовому кодексу, если гражданин работает в выходные дни или праздники, ему полагается двойная оплата.

Помимо этого, представители прессы поинтересовались, будут ли выделены компаниям, в которых на неделю встанет работа, субсидии для выплаты зарплат.

Песков затруднился ответить на вышеупомянутые вопросы и сказал, что детали еще предстоит доработать. Также, он отметил, что стоит дождаться информации из правительства и от отдельных представителей власти, отвечающих за введенные меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин объявил следующую неделю нерабочей.