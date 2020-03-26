Песков разъяснил новый налог на проценты по вкладам

Песков разъяснил новый налог на проценты по вкладам
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам вчера, 25 марта, сообщил, что средства выводимые за границу будут облагаться налогом в 15%, а налог на проценты по вкладам размером более миллиона рублей налогом в 13%.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин не уточнял, что данные меры временные и ограничены кризисной ситуацией связанной с COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Песков, налог в 13% коснется менее 10% вкладчиков, ссылаясь на Центральный банк, который подтвердил эту информацию. Также, речь идет исключительно об одном счете на котором может находиться более миллиона рублей. У одного лица может быть много подобных вкладов на сумму меньше миллиона.

Помимо этого, пресс-секретарь подчеркнул, что введение налога восстановит справедливость, учитывая какую помощь планирует оказать государство бизнесу и тем, кто оказался в трудной ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке.

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