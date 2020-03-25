Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
На ролике, который разместил Telegram-канал Life Shot, видно, как Песков, одетый в обычный плащ, но в медицинской маске, разговаривает с женщиной в белом халате.
«Телефон оставляете себе и потом уничтожаете», — объяснил пресс-секретарь президента РФ.
Речь шла о том, чтобы запечатлеть главу государства, который прошелся по медучреждению в специальном костюме.
Решение уничтожить гаджет было связано с вопросом его дезинфекции.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач больницы в Коммунарке предложил российскому президенту готовиться к двум сценариям по новой инфекции.