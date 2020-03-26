Борис Акунин заразился коронавирусом

Само заболевание он назвал «модным».

Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. сообщил Григорий Чхартишвили (настоящее имя Акунина)

Известный писатель Борис Акунин выложил на своей личной странице в социальной сети Facebook запись, в которой рассказал, что заразился COVID-19. Пока что, он не сообщил как заразился, где находится и лечится. Все подробности писатель пообещал рассказать, когда окрепнет. Видимо, в данный момент болезнь действительно подкосила здоровье Акунина.

Но, судя по всему, переживать все же не стоит. Сам писатель сообщил, что страх перед возможностью заболеть гораздо страшнее самой болезни.

Акунин призвал читателей быть осторожными и не поддаваться панике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что У Натальи Ветлицкой подозревают коронавирус. Известная певица заразилась в Испании.