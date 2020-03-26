Андрей Березин: «Покупатели продолжают интересоваться недвижимостью, потому что это надежно»

В период экономической нестабильности одна из первых потребностей большинства людей – сохранить накопленные сбережения. И тогда встает вопрос: куда вложить средства. На этот вопрос ответил председатель правления ИК «Евроинвест» Андрей Березин.

«Несмотря на все неурядицы, которые происходили на строительном рынке раньше и в последнее время, недвижимость практически всегда в России демонстрировала либо стабильность либо рост. Поэтому в такие моменты, как сейчас, люди с меньшим количеством накоплений торопятся покупать бытовую технику, другие, с большими суммами, вкладывают свои сбережения в недвижимость. Мы сейчас видим всплеск обращений покупателей жилья.

Большая часть россиян не с очень подкована в вопросах инвестиций. А если серьёзных познаний в этой теме нет, то самым простым и понятным способом сохранить деньги, а со временем возможно их и приумножить, становится недвижимость» — отметил председатель правления ИК «Евроинвест» Андрей Березин.

«В данном конкретном случае, конечно, лучше, чтобы выбранный под инвестиции дом был достроен или почти достроен. Даже если собственных средств на полую оплату жилья не хватает, недвижимость можно рассматривать как способ сохранить деньги. Пока что на рынке по прежнему есть доступные предложения по ипотекам. Например, в 2014 году ипотека выросла, а сейчас банки не спешат поднимать процент, некоторые даже продолжают его снижать, а государство сохраняет свои обязательства по госпрограммам.

Также, я думаю, в недалекой перспективе продолжится повышение цен, как минимум в связи с падением рубля. А значит если мысль сохранить деньги путем покупки недвижимости есть, то реализовывать ее стоит в кратчайшие сроки.»