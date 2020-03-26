Audi отзывает кроссоверы из-за неисправностей

Речь идет о Q7 и Q8, в сиденьях которых могут появиться трещины.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает Росстандарт. Компания Audi решила отозвать кроссоверы Q7 и Q8, проданные в России с 2019 года по настоящее время. Дело в том, что в 246 машинах могут появиться трещины в спинках переднего сиденья, из-за чего появятся повреждения на жгуте проводов в левом сиденье. Компания предлагает владельцам автомобилей привезти на бесплатную проверку – в случае необходимо, раму спинки заменят.

Для того, чтобы узнать о необходимо посещения салона, нужно поискать VIN-номер на официальном сайте Росстандарта. Оповещения также отправят на телефоны россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России отзывают 5 тыс. кроссоверов Porsche. Дело в том, что у автомобилей есть неисправность, которая может стать причиной поломки.