Audi отзывает кроссоверы из-за неисправностей

Audi отзывает кроссоверы из-за неисправностей
Машина починят бесплатно. Фото: pixabay.com

Речь идет о Q7 и Q8, в сиденьях которых могут появиться трещины.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает Росстандарт. Компания Audi решила отозвать кроссоверы Q7 и Q8, проданные в России с 2019 года по настоящее время. Дело в том, что в 246 машинах могут появиться трещины в спинках переднего сиденья, из-за чего появятся повреждения на жгуте проводов в левом сиденье. Компания предлагает владельцам автомобилей привезти на бесплатную проверку – в случае необходимо, раму спинки заменят.

Для того, чтобы узнать о необходимо посещения салона, нужно поискать VIN-номер на официальном сайте Росстандарта. Оповещения также отправят на телефоны россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России отзывают 5 тыс. кроссоверов Porsche. Дело в том, что у автомобилей есть неисправность, которая может стать причиной поломки.

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Audi кроссовер неисправность
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