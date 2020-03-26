Появились доказательства измены Эмбер Херд Джонни Деппу

Появились доказательства измены Эмбер Херд Джонни Деппу
Депп отрицает все обвинения. Фото: wikipedia

Девушка на фотографии обнимает миллиардера Илона Маска.

Об этом стало известно сегодня, 26 марта. Обо всем сообщает издание Daily Mail. На снимке, который угодил в сеть, актриса Эмбер Херд обнимает миллиардера Илона Маска в лифте апартаментов, принадлежащих экс-супругу Джонни Деппу. Многие убеждены, что его можно считать доказательством измен, о которых говорит актер.

Напоминаем, Депп убежден, что Херд начала изменять ему через месяц после свадьбы. Сам Маск, комментируя эти слухи, уверяет, что отношения завязались уже после того, как актриса ушла от звезды Голливуда.

Развод пары был громким не только из-за обвинений в неверности. Херд говорит, что Депп избивал ее – в это многие поверили и актер стал на время изгоем. Сейчас же актер предоставил доказательство, что агрессором была актриса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джонни Депп писал, что хочет убить и изнасиловать Эмбер Херд.

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