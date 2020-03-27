Представитель Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус

Представитель Игоря Николаева подтвердила сдачу певцом теста на коронавирус
Николаев попал в больницу. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Помощника певца и композитора Игоря Николаева Юлия сообщила, что певец и композитор действительно сдал тест на коронавирус.

Она также отметила, что результаты теста еще неизвестны, сообщает телеканал «360».

«Мы все люди. И мы все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем», — сказала помощница Николаева.

Ранее СМИ сообщали, что Игорь Николаев сдал анализ на коронавирус, результате пока неизвестно. Артиста госпитализировали в Коммунарку, где также находится народный артист РСФСР Лев Лещенко, который заболел после гастролей в Америке и Канаде. Вместе с ним в больнице находится супруга.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 о73, при этом 123 942 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 840 человек. При этом 38 вылечились, двое погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.

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