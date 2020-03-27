В России на 47% вырос спрос на туалетную бумагу

Продажи туалетной бумаги с 16 по 19 марта 2020 года увеличились на 47% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом в сравнении с январем 2020 года рост продаж этого товара составил 27%. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование специалистов фискальной платформы «Такском».

Кроме того, с начала года на 46% выросли продажи влажных салфеток и мыла. Так, по сравнению с январем текущего года продажи мыла в марте увеличились на 46%. Вероятно, такая статистика объясняется паникой вокруг ситуации с коронавирусом.

В англоязычный словарь Urban Dictionary включили новый термин — covidiot. Слово описывает людей, которые скупают туалетную бумагу и другие товары, на фоне пандемии коронавируса. Слово «covidiot» состоит из двух образующих: первая отсылает к коронавирусу COVID-19, вторая — к слову «идиот». В переводе на русский термин звучит как «ковидиот».

Ранее сервис iGooods сообщил, что количество заказов увеличилось в 3-4 раза в период с 9 по 15 марта. Больше всего петербуржцы интересуются туалетной бумагой, тушенкой и макаронными изделиями.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Валентина Матвиенко призвала жителей России перестать паниковать и не сметать продукты с полок магазинов.