Петербуржцы пересели на электросамокаты из-за коронавируса

Спрос на это вид транспорта вырос в три раза. Фото: Pixabay

Спрос на это вид транспорта вырос в три раза. Фото: Pixabay

На фоне новостей о пандемии коронавируса в России вырос спрос на летние виды транспорта для быстрого и бесконтактного перемещения по городу.

В 2020 году интерес петербуржцев к мопедам увеличился на 38%, однако популярность электросамокатов растет быстрее – спрос на это вид транспорта вырос в три раза, сообщили аналитики Авито. Такой способ передвижения позволяет избегать общественного транспорта, а курьерам быстро и безопасно доставлять заказы.

В среднем по городу стоимость электросамокатов выросла за год на 25% до 25 000 рублей, а цена на мопеды снизилась на 5% и составляет 56 000 рублей.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 073, при этом 123 942 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 840 человек. При этом 38 вылечились, двое скончались.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российский Минтранс разработал проект правил передвижения для «Средств индивидуальной мобильности» (СИМ): электросамокатов, сигвеев, гироскутеров и моноколес.