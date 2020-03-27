В Ленобласти двое мужчин подделывали алкоголь на складе птицефабрики

Житель Петербурга отпущен под подписку о невыезде, а его сообщник, мужчина из Янино, оставлен под стражей. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и области

Житель Петербурга отпущен под подписку о невыезде, а его сообщник, мужчина из Янино, оставлен под стражей. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и области

Правоохранители задержали жителя Северной столицы и ленинградца, подделывавших акцизные марки. Фальшивые марки предприимчивые мужины расклеивали на складе птицефабрики в Лаголово.

Оказалось, что злоумышленники сговорились еще осенью прошлого года. С того момента оба регулярно занимались наклеиванием поддельных федеральных госзнаков на бутылки со спиртным. Преступники с комфортом развернули свою деятельность на складе № 2 предприятия «Птицефабрика Лаголово».

В среду, 25 марта, полиция провела обыски на месте деятельности мошенников. В качестве возможных доказательств преступления были изъяты банковские карты, видеорегистраторы, смартфоны и документы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело историка Олега Соколова, убившего свою возлюбленную-студентку.