Губернатор призывает петербуржцев сидеть дома

Петербургский губернатор Александр Беглов попросил всех местных жителей по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции, передает пресс-служба Смольного.

Градоначальник призвал петербуржцев помнить о близких людях, которых болезнь может не пощадить. Он подчеркнул, что всем известно про ситуацию с быстрым развитием пандемии в Италии.

В Смольном отметили, что на сегодняшний день самоизоляция является наиболее важной мерой в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Беглов также назвал людей, которые приводят различные аргументы против самоизоляции, «безответственными и циничными». Он напомнил, то за нарушение правил самоизоляции грозит ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по словам Беглова, около 5 тысяч человек в Петербурге ждут результатов теста на коронавирус.