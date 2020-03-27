Губернатор призывает петербуржцев сидеть дома

Губернатор призывает петербуржцев сидеть дома
Губернатор Петербурга Александр Беглов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Петербургский губернатор Александр Беглов попросил всех местных жителей по возможности оставаться дома, соблюдая правила самоизоляции, передает пресс-служба Смольного.

Градоначальник призвал петербуржцев помнить о близких людях, которых болезнь может не пощадить. Он подчеркнул, что всем известно про ситуацию с быстрым развитием пандемии в Италии.

В Смольном отметили, что на сегодняшний день самоизоляция является наиболее важной мерой в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Беглов также назвал людей, которые приводят различные аргументы против самоизоляции, «безответственными и циничными». Он напомнил, то за нарушение правил самоизоляции грозит ответственность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по словам Беглова, около 5 тысяч человек в Петербурге ждут результатов теста на коронавирус.

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