Вирусолог просит россиян не ездить на дачи

Он убежден, что люди могли неправильно воспринять слова президента о каникулах.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем рассказал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он просит россиян не ездить на дачу во время пандемии коронавируса, так как после этого они могут столкнуться с проблемами. Во-первых, дачники окажутся далеко от больниц и в случае чего им не окажут квалифицированной помощи. Во-вторых, возвращение, скорее всего, будет сопряжено с прохождением санитарного кордона. Эксперт напомнил, что непонятно, как разовьется ситуация, так что стоит лишний раз подумать, чем ехать на дачу.

На данный момент в России заболевших более тысячи человек, трое умерли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России появился тест для определения иммунитета к коронавирусу. Теперь будет легче выявить людей, которым не о чем переживать.