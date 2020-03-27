В России появился тест для определения иммунитета к коронавирусу

Тест поможет найти тех, кому не страшны контакты с больными. Фото: pixabay.com

Тест поможет найти тех, кому не страшны контакты с больными. Фото: pixabay.com

Теперь будет легче выявить людей, которым не о чем переживать.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на главу Роспотребнадзора Анну Попову. Они заявила, что ученые разработали текст, благодаря которому можно будет определить иммунитет к коронавирусу. Таким образом, среди населения и медицинского персонала будут выявлять тех, кому не страшны контакты с больными пациентами. Тестом начнут пользоваться уже на следующей неделе.

Напоминаем, что в России более тысячи зараженных, а в мире более полумиллиона человек. С 28 марта по 5 апреля в стране объявили каникулы, во время которых граждан просят оставаться по возможности дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коммерческие автобусы снимут с маршрутов во время нерабочей недели. Наземный транспорт будет ездить с увеличенным интервалом, а некоторые маршруты и вовсе снимут линий.