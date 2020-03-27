Коммерческие автобусы снимут с маршрутов во время нерабочей недели

Коммерческие автобусы снимут с маршрутов во время нерабочей недели
Маршруты, курсирующие между торговыми центрами, также снимут с линий. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Во время недельного карантина в Петербурге перестанет работать почти все, за исключением магазинов первой необходимости.

Общественный транспорт продолжит ходить, однако в сильно сокращенном варианте. Наземный транспорт будет ездить с увеличенным интервалом, а некоторые маршруты и вовсе снимут линий. Больше всего пострадают коммерческие маршрутки, поскольку все они отправятся на добровольно-принудительный карантин.

Соответствующее распоряжение в пятницу, 27 марта, опубликовал комитет по транспорту Северной столицы. В общей сложности изменения затронут 120 коммерческих маршрутов с номерами с приставкой «К». В ведомстве их определили как неэффективные или те, что дублируются другими видами транспорта.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса на две недели перенесли сроки начала ЕГЭ и ОГЭ.

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