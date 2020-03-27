ЕГЭ перенесли на две недели из-за коронавируса

ЕГЭ перенесли на две недели из-за коронавируса
В этом году ЕГЭ намерены сдавать 797 тысяч человек, из них 692 тысячи - выпускники 11 классов. Фото: pixabay.com

Министерство просвещения РФ сдвинуло сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускных классов школ и Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.

Официальное заявление о переносе дат начала экзаменов сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в пятницу, 27 марта. Его слова цитирует официальный интернет-портал ведомства, согласно которому сдача ЕГЭ начнется 8 июня, а ОГЭ — 9 июня.

Ранее скорректировали даты сдачи ЕГЭ для тех, кто хотел попасть в досрочный этап. Теперь ребятам придется писать экзамены в резервные дни основного периода. Отметим, что принятые решения обусловлены необходимостью принятия мер, противодействующих распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная пандемия может оставить без заработка 30 миллионов человек по всему миру.

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