Пандемия коронавируса оставит без работы 30 млн человек

Из-за пандемии коронавирусной инфекции по всему миру могут остаться без работы 30 миллионов человек, считают в Международной организации труда.
В первую очередь, конечно, жесткий кризис коснется большинства сотрудников сферы общественного питания, гостиничного и туристического бизнеса, а также различных сфер услуг. На сегодняшний день в России уже видно значительное снижение потребительского спроса на многие товары, такие как одежда, обувь или техника.
Кроме того, не является подспорьем для улучшения положения практически повсеместный карантин, из-за которого отменены массовые мероприятия и приостановлена культурная жизнь, передает мнение экспертов «Neva.Today».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ожидаемый рост спроса на услуги такси не оправдался: петербуржцы сидят дома.