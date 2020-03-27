Горожане переходят на самоизоляцию: спрос на такси в Петербурге упал на 30%

Также закрылось авиасообщение, а поездки в аэропорт также являлись важным источником дохода для таксистов. Фото: pixabay.com

Также закрылось авиасообщение, а поездки в аэропорт также являлись важным источником дохода для таксистов. Фото: pixabay.com

Предполагалось, что коронавирусная пандемия вызовет ажиотажный спрос на такси, которое выступит заменой общественному транспорту.

Однако все горожане, похоже, предпочли пересидеть опасное время дома. В связи с этим спрос на такси не только не вырос, но и наоборот, снизился на 10-30%. При этом в таксопарках готовились к совершенно обратному эффекту, а некоторые водители даже специально арендовали автомобили, надеясь подзаработать в период карантина.

Согласно данным от 23 марта, пишет «Neva.Today», чаще всего петербуржцы заказывают такси утром и вечером, вероятно, по пути на работу и домой. В час пик все меньше горожан использует общественный транспорт. Однако это не перекрывает ущерб, нанесённый тем, что, кроме прочего, многие компании перешли на удаленную работу, а у школьников начались каникулы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что храмы Северной столицы продолжают работу, несмотря на запрет их посещения.