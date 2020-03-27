В храмах Петербурга продолжат службы, несмотря на запрет их посещения

В храмах Петербурга продолжат службы, несмотря на запрет их посещения
В митрополии подчеркнули, что в храмах соблюдаются все необходимые санитарные нормы. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

В период с 28 марта по 5 апреля, объявленный нерабочим, храмы Северной столицы продолжат служение, несмотря на запрет посещения, в том числе, религиозных объектов.

Согласно постановлению губернатора, доступ в церкви запрещается не только прихожанам, но и работникам религиозных объектов. Этот факт вызвал крайнее возмущение Русской православной митрополии (РПЦ), где считают, что городская власть не в силах вводить такие строгие ограничения. Кроме того, в РПЦ считают, что этот запрет нарушает конституциональной закрепленное право на свободу вероисповедания.

Священнослужители отметили, что продолжат исполнять «пастырский долг духовенства», передает в четверг, 26 марта, ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить работу общепита и приостановить работу курортов и пансионатов.

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