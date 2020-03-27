Правительство поручило прекратить размещение в пансионатах и закрыть общепит

Правительство поручило прекратить размещение в пансионатах и закрыть общепит
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил временно приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов массового отдыха и деятельность организаций общественного питания. Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно постановлению, запрет на бронирование мест в этих учреждениях должен быть принят до 1 июня. Это также касается и горнолыжных трасс и объектов массового отдыха. Что касается мест общественного питания, то их работа будет приостановлена до 5 апреля. Заведения с дистанционной торговлей могут продолжить свою деятельность.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 531 806 человек. Скончались 24 о73, при этом 123 942 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 840 человек. При этом 38 вылечились, двое погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.

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