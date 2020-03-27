Писатель Борис Акунин выздоравливает после заражения коронавирусом

Он рассказал, как протекает болезнь и пожелал россиянам сохранять спокойствие.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем писатель Борис Акунин написал в своем Facebook. Он рассказал, что заболел 13 марта вместе с женой. Супруге повезло больше – у нее лишь болела голова и пропало обоняние. Сам Акунин столкнулся с другими симптомами – температурой и кашлем. Коронавирус он назвал «паршивым гриппом с затяжной температурой». При этом никаких проблем с дыханием Акунин не испытывал.

Писатель заявил, что врачи прописали ему антибиотики на 11-й день и тогда ему начало легчать. Знаменитость посоветовал россиянам не паниковать и соблюдать все меры предосторожности. Он убежден, что со временем врачам все легче справляться с коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вирусолог просит россиян не ездить на дачи. Он убежден, что люди могли неправильно воспринять слова президента о каникулах.