В Москве умерла женщина – четвертая жертва коронавируса

В Москве умерла женщина – четвертая жертва коронавируса
Женщина умерла в 56 лет. Фото: Pixabay

Отмечается, что у пациентки не было одного легкого после онкологического заболевания.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает ТАСС. В Москве умерла 56-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У пациентки не было одного легкого, так как она перенесла онкологического заболевания. Из-за болезни у нее нарастали явления полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.

Напоминаем, что в России коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек. Женщина стала четвертой жертвой болезни в стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что писатель Борис Акунин выздоравливает после заражения коронавирусом. Он рассказал, как протекает болезнь и пожелал россиянам сохранять спокойствие.

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В Москве умерла женщина – четвертая жертва коронавируса