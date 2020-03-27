В Москве умерла женщина – четвертая жертва коронавируса

Отмечается, что у пациентки не было одного легкого после онкологического заболевания.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщает ТАСС. В Москве умерла 56-летняя женщина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. У пациентки не было одного легкого, так как она перенесла онкологического заболевания. Из-за болезни у нее нарастали явления полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой.

Напоминаем, что в России коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек. Женщина стала четвертой жертвой болезни в стране.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что писатель Борис Акунин выздоравливает после заражения коронавирусом. Он рассказал, как протекает болезнь и пожелал россиянам сохранять спокойствие.