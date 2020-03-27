Мясников объяснил высокую смертность пожилых людей из-за коронавируса

Мясников объяснил высокую смертность пожилых людей из-за коронавируса
Пожилые люди умирают от пневмонии. Фото: Pixabay

Он заявил, что пневмония в любом случае опасна для пенсионеров.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Telegram-канале. Он написал, что пожилые люди умирают не от коронавируса, а из-за пневмонии, связанной с инфекцией. Он подчеркнул, что для возрастного человека заболевание опасно в любом случае и неважно, чем оно вызвано.

«То есть смертность от COVID-19 — это смертность от пневмонии»,

— пояснил Мясников.

Напоминаем, что в России заболели более тысячи человек, сегодня стало известно о четвертой смерти от коронавируса. Скончавшаяся – 56-летняя женщина с одним легким после онкологического заболевания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом.

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