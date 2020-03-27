Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

О своем диагнозе Джонсон рассказал в официальном аккаунте в Twitter. Фото: Wikipedia

О своем диагнозе Джонсон рассказал в официальном аккаунте в Twitter. Фото: Wikipedia

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что сданный тест диагностировал у него коронавирус COVID-19.

В пятницу, 27 марта, стало известно, что у главы британского правительства Бориса Джонсона выявили заражение коронавирусной инфекцией. Об этом заявил сам 55-летний премьер-министр, рассказав о диагнозе в своем официальном аккаунте в Twitter.

Подробности состояния политика, предпринятых мерах и его местонахождении пока остаются неизвестными. Отметим, что на 26 марта в Великобритании почти 10 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 463 летальных исхода. С каждым днем количество зараженных, к сожалению, растет все быстрее.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с аналогичным диагнозом в одну из берлинских клиник помещен популярный немецкий исполнитель Тилль Линдеманн.