У Тилля Линдеманна диагностировали коронавирус

У Тилля Линдеманна диагностировали коронавирус
Избранница Тилля, российская певица Светлана Лобода, пока никак не прокомментировала случившееся. Фото: Wikipedia

Известный немецкий музыкант, лидер групп Rammstein и Lindemann, 57-летний Тилль Линдеманн госпитализирован с диагнозом коронавирус.

По предварительной информации, певец и поэт сейчас находится в отделении интенсивной терапии в одном из медицинских учреждений Берлина. Тревожную новость в пятницу, 27 марта, сообщило немецкое издание Bild. Состояние музыканта и подробности его госпитализации пока неизвестны. Официального подтверждения диагноза от Тилля или его представителей пока не поступало.

За последние дни коронавирус значительно «уравнял», пожалуй, всех жителей планеты. Ведь среди зараженных есть как старики, так и дети, как малообеспеченные, так и богатые граждане, как обычные люди, так и знаменитые артисты и полтики.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Игоря Николаева подозревают коронавирус. С положительным диагнозом уже находится в больнице Лев Лещенко.

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