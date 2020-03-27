Россиян просят не путешествовать по стране

Отмечается, что иначе граждане могут не рассчитывать на возможность ездить по стране летом.

Об этом стало известно сегодня, 27 марта. Обо всем сообщается на сайте Ростуризма. Граждан просят минимизировать путешествия по стране в период распространения коронавируса. Это нужно для того, чтобы инфекция перестала передаваться от человека к человеку и только тогда заболевание сойдет на нет. В организации подчеркнули, что чем меньше россияне будут путешествовать сейчас, тем больше вероятность, что они смогут отправиться на отдых в летний период.

Напоминаем, что на данный момент в России выявлено более тысячи случаев заражений коронавирусом. Четыре человека уже скончались – о последней жертве стало известно в эту пятницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников объяснил высокую смертность пожилых людей из-за коронавируса. Он заявил, что пневмония в любом случае опасна для пенсионеров.