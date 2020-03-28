Тигран Кеосаян высказался о потере ребенка

Он признался, что для них это сложный период в жизни и поблагодарил всех за поддержку.

Об этом стало известно 27 марта. Обо всем сообщает Teleprogramma.pro. Медиаменеджер Тигран Кеосаян подтвердил, что они с Маргаритой Симоньян потеряли не рожденного ребенка. Для них это стало ударом и пока что они просят дать им немного времени для восстановления. Кеосаян также подтвердил, что социальные сети Симоньян были взломаны – злоумышленники удалил пост о смерти малыша.

Медиаменеджер не делился подробностями инцидента. Напоминаем, что супруги воспитывают трех детей – последнего Симоньян родила 19 октября 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Журналистка опубликовала черный квадрат, символизирующий траур и подписала его грустным текстом. Симоньян сообщила, что побудет какое-то время наедине со своей болью и поблагодарила всех за понимание.