Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Этой печальной новостью главный редактор Russia Today поделилась в своем личном аккаунте в социальной сети Instagram. Журналистка опубликовала черный квадрат, символизирующий траур и подписала его грустным текстом. Симоньян сообщила, что побудет какое-то время наедине со своей болью и поблагодарила всех за понимание.

Отдельно Симоньян отметила, что все акции помощи беременным, мамам и врачам продолжатся.

Напомним, журналистка замужем за Тиграном Кеосаяном, с которым воспитывает троих общих детей. Дочь Маро девушка родила в октябре прошлого года. Спустя 5 месяцев Симоньян сообщила, что снова находится в положении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз. Тогда девушка сочла беременность «подарком от Бога» и рассказала, что является противницей абортов.