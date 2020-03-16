Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

Журналистка, медиаменеджер и главный редактор телеканал RT Маргарита Симоньян, спустя 5 месяцев после рождения третьего ребенка, вновь сообщила о беременности.

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро. Журналистка не раз признавалась, что мечтает о большой семье. В понедельник, 16 марта, супруга Тиграна Кеосаяна рассказала, что вновь ожидает прибавления.

Главред RT подчеркнула, что считает нового малыша «подарком от Бога» и даже не задумывается об аборте. «Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов», — призналась Маргарита. Отметим, что для Тиграна Кеосаяна это будет шестой ребенок, у актера есть еще двое детей от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой.