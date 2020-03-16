Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз

Маргарита Симоньян забеременела в четвертый раз
Теперь Маргарита Симоньян намерена публично выступать против прерывания беременности. Фото: kremlin.ru

Журналистка, медиаменеджер и главный редактор телеканал RT Маргарита Симоньян, спустя 5 месяцев после рождения третьего ребенка, вновь сообщила о беременности.

В 2019-м году 39-летняя Маргарита Симоньян родила долгожданную дочку, которую назвали Маро. Журналистка не раз признавалась, что мечтает о большой семье. В понедельник, 16 марта, супруга Тиграна Кеосаяна рассказала, что вновь ожидает прибавления.

Главред RT подчеркнула, что считает нового малыша «подарком от Бога» и даже не задумывается об аборте. «Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов», — призналась Маргарита. Отметим, что для Тиграна Кеосаяна это будет шестой ребенок, у актера есть еще двое детей от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поп-звезда Кэти Перри и актер Орландо Блум скоро станут родителями.

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