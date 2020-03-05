Кэти Перри объявила о беременности

Отцом ребенка является 43-летний голливудский актер Орландо Блум.

Объявила об радостной новости певица весьма оригинально. Открылась своим фанатам Перри в новом клипе на песню “Never Worn White”. Сам клип начинается со свадебной мелодии, что является намеком на скорое торжество с Блумом. Он и Перри обручились в феврале 2019 года.

Чувственное видео, которое было представлен сегодня, 5 марта, завершается на том, что певица предстает перед зрителями с округлившимся животом, который она нежно гладит. Зрители пришли в восторг и во всю начали поздравлять известную певицу в социальных сетях.

Сама Перри в своем аккаунте в Twitter призналась, что очень рада тому, что она больше не скрывает беременность. Больше не нужно прикрываться большой сумкой или стараться втягивать живот.

Предположительно, ребенок появится на свет летом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Орландо Блум рад примирению Кэти Перри с коллегой.