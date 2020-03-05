Кэти Перри объявила о беременности

Кэти Перри объявила о беременности
Обложка новой песни. Фото: Instagram певицы

Отцом ребенка является 43-летний голливудский актер Орландо Блум.

Объявила об радостной новости певица весьма оригинально. Открылась своим фанатам Перри в новом клипе на песню “Never Worn White”. Сам клип начинается со свадебной мелодии, что является намеком на скорое торжество с Блумом. Он и Перри обручились в феврале 2019 года.

Чувственное видео, которое было представлен сегодня, 5 марта, завершается на том, что певица предстает перед зрителями с округлившимся животом, который она нежно гладит. Зрители пришли в восторг и во всю начали поздравлять известную певицу в социальных сетях.

Сама Перри в своем аккаунте в Twitter призналась, что очень рада тому, что она больше не скрывает беременность. Больше не нужно прикрываться большой сумкой или стараться втягивать живот.

Предположительно, ребенок появится на свет летом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Орландо Блум рад примирению Кэти Перри с коллегой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беременность Кэти Перри новый клип
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кэти Перри объявила о беременности
Башкирский певец Элвин Грей расскажет про бывшую на «Доме-2»
Кокорин рассказал о возможном переходе в европейский клуб
Петербуржцам обещают «малиновое» лето в 2020 году
Поликлинику на Петроградской закрыли из-за девушки прилетевшей из Италии
Жириновский считает, что россиянам нужно избавиться от животных из-за ...
Контрабандист пытался провезти из Европы картины и посуду
Кокорин рассказал о том, как изменилась его жизнь после выхода из тюрьмы