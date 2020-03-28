Врач рассказал, поможет ли выходная неделя в борьбе с коронавирусом

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев считает, что объявленная президентом России Владимиром Путиным неделя выходных должна помочь резко снизить число заражений коронавирусом в стране.

Однако он отметил, что полностью остановить распространение коронавируса вряд ли получится.

«Вероятность заражения останется, но тем не менее прирост должен сократиться», — рассказал он, сообщает РИА «Новости».

Напомним, Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Зарплаты при этом будут сохранены. О выходных Путин сообщил 25 марта в рамках своего обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Путин призвал жителей страны не полагаться на «русский авось» и следовать рекомендациям и мерам по борьбе с распространением коронавируса. Он добавил, что сейчас важно проявить дисциплину и ответственность.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 597 262 человека. Скончались 27 365, при этом 133 363 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1036 человек. При этом 45 вылечились, четверо погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что которые жители России имеют возможность получить отсрочку по кредитам из-за ситуации в стране с коронавирусом.