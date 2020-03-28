Экс-футболист «Зенита» предостерег россиян от отдыха в Сочи

Экс-футболист «Зенита» предостерег россиян от отдыха в Сочи
Кристиан Нобоа. Фото: Instagram

Экс-футболист петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа, который играет сейчас за «Сочи», предостерег россиян от отдыха в южном городе из-за коронавируса.

«Эй! Это не отпуск, не приезжай в Сочи», — написал он в сториз своего Instagram.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановит матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.

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