Экс-футболист «Зенита» предостерег россиян от отдыха в Сочи

Экс-футболист петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа, который играет сейчас за «Сочи», предостерег россиян от отдыха в южном городе из-за коронавируса.

«Эй! Это не отпуск, не приезжай в Сочи», — написал он в сториз своего Instagram.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановит матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.