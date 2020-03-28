НХЛ продлила карантин еще на одну неделю

Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила карантин до 4 апреля из-за активного распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте лиги.

Комиссионер лиги Билл Дейли заявил, что есть время, чтобы доиграть регулярный чемпионат и провести полноценный розыгрыш Кубка Стэнли. Матчи могут состояться в летом.

«Мы еще успеваем завершить все наши дела и подготовиться к полному регулярному сезону в следующем году», — отметил.

Есть вероятность, что НХЛ завершит сезон 2019/2020 без зрителей.

До того, как НХЛ приостановила сезон из-за коронавируса, каждая команда провела не менее 68 игр.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий.По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более 601 536 человек. Скончались 27 441, при этом 133 454 человека выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 1264 человека. При этом 49 вылечились, четверо погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.