Петербург и Ленобласть не будут закрывать границы

Петербург и Ленобласть не будут закрывать границы
Беглов остался недоволен безответственным подходом горожан к карантину. Вместо самоизоляции петербуржцы массово едут отдыхать в Ленобласть. Фото: Baltphoto

Власти Северной столицы и Ленинградской области договорились, что не будут вводить ограничений по передвижению между регионами.

Александр Беглов и Александр Дрозденко по итогам рабочей встречи заявили, что ограничительные меры, вводимые на нерабочей неделе будут синхронизированы между регионами, а границы субъектов закрывать не станут. О намерениях глав Петербурга и области стало известно в субботу, 28 марта.

Политики отмечают, что это невозможно сделать из-за непрерывного потока людей, перемещающихся между Северной столицей и 47 регионом. Тем не менее, ограничения намеренно сделают аналогичными в обоих субъектах, чтобы донести до граждан мысль о том, что грядущая неделя — карантинная, а не «выходная».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские исследователи представили способ лечения коронавирусной инфекции.

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Петербург и Ленобласть не будут закрывать границы