Российские ученые разработали препарат от коронавируса

В России появилась схема лечения нового типа коронавируса COVID-19. Схему разработали ученые из Федерального медико-биологического агентства.

Как сообщает пресс-служба ФМБА, схема лечения создали с учетом опыта китайских и французских специалистов. Препарат «Мефлохин», на основе которого она была создана, является противомалярийным препаратом, разработанным американскими военными после войны во Вьетнаме.

Агентство предложило включить данную схему в рекомендации Министерства здравоохранения по лечению инфекции. Препарат также можно применять для профилактики вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские врачи назвали новый симптом коронавируса. Одним из симптомов коронавирусной инфекции может быть конъюнктивит.